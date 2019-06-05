2019-06-05T13:56:35+03:00
Общество

Ограничение движение транспорта по улице Костычева продлили в Иркутске

Это связано со строительством нового участка теплосетей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ограничение движение транспорта по улице Костычева продлили в Иркутске.Ограничение движение транспорта по улице Костычева продлили в Иркутске.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Внимание, автомобилисты! В Свердловском округе Иркутска продлили ограничение движения на улице Костычева.

- С 9:00 10 июня до 20:00 10 августа будет частично ограничен проезд по улице Костычева от здания №30/25 до перекрестка с улицей Варламова, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут строительные работы по возведению нового участка теплосетей.

Ранее планировалось, что их завершат к 30 июля. Водители, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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