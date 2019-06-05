2019-06-05T17:49:34+03:00
Общество

Пенсионерка из Братска хотела продать гараж и попалась на удочку аферистов

Сибирячка перевела мошенникам 25 тысяч рублей
Любовь АРБАТСКАЯ
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Пенсионерка из Братска хотела продать гараж и попалась на удочку аферистовПенсионерка из Братска хотела продать гараж и попалась на удочку аферистов
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И вновь история о том, как пенсионеры становятся жертвами аферистов. На этот раз на уловку попалась 52-летняя братчанка. Она хотела продать гараж и выложила объявление на популярном сайте. Тут же начались звонки.

– Здравствуйте, я представитель торговой фирмы, желаю приобрести гараж под складское помещение, – говорил в трубке приятный женский голос. – Готова внести задаток прямо сейчас.

Пенсионерка, конечно, обрадовалась быстрой сделке, поэтому бросилась выполнять все инструкции лже-покупательницы. Дошла до ближайшего банкомата, и, следуя вежливому голосу в трубке, сама же перевела на баланс чужого телефона 25 тысяч рублей. Куда-то в Самарскую область.

– Алло, вас не слышно! – прокричала аферистка и сбросила вызов. Разумеется, дозвониться до аферистки братчанка уже не смогла.

– Полицейские выясняют все детали преступления, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Напоминаем пользователям соцсетей: будьте осторожны, продавая или покупая что-либо в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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