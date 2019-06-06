UB Open 2019 Hazama Cup: иркутянин завоевал две медали на международном турнире по карате в Монголии
Международный турнир по карате «UB Open 2019 Hazama Cup» завершился накануне в Улан-Баторе. В Монголию для участия в престижных соревнованиях приехали более сотни каратистов из Монголии, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. В копилку Приангарья спортсмен из Иркутска Эдуард Бальжинимаев принес две медали.
- В категории кумитэ среди мужчин в весовой категории свыше 75 кг Эдуард завоевал золотую награду, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В ката — это формальный комплекс упражнений Бальжинимаев показал третий результат.
Тренируется иркутянин в клубе при Иркутском государственном университете у Владимира Мунханова.
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