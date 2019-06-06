UB Open 2019 Hazama Cup: иркутянин завоевал две медали на международном турнире по карате в Монголии

СЕГОДНЯ 03:35 2019-06-06T03:35:42+03:00

У Эдуарда Бальжинимаева — золото и бронза

Изменить размер текста: A A

Международный турнир по карате «UB Open 2019 Hazama Cup» завершился накануне в Улан-Баторе. В Монголию для участия в престижных соревнованиях приехали более сотни каратистов из Монголии, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. В копилку Приангарья спортсмен из Иркутска Эдуард Бальжинимаев принес две медали.

- В категории кумитэ среди мужчин в весовой категории свыше 75 кг Эдуард завоевал золотую награду, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В ката — это формальный комплекс упражнений Бальжинимаев показал третий результат.

Тренируется иркутянин в клубе при Иркутском государственном университете у Владимира Мунханова.

Читайте также:

Мини-футбол в Иркутске: где начать заниматься будущему чемпиону. Советы тренера и адреса секций

ИСТОЧНИК KP.RU