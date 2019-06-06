СЕГОДНЯ 04:00 2019-06-06T04:00:29+03:00

К 220-летию Пушкина в Иркутске откроется выставка редких книг и иллюстраций к ним

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Сегодня, 6 июня, в России отмечают день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Почтят память классика в Иркутске чтением стихов, показом спектаклей, а в Иркутской художественном музее откроется выставка к 220-летнему юбилею поэта «В художнике исток творения».

- В главном здании музея разместим экспонаты из фонда графики, - рассказали в пресс-службе Иркутского художественного музея. - Это будут рафические листы - иллюстрации к знаменитому роману «Евгений Онегин», созданные с 1931 по 1946 годы Николаем Васильевичем Кузьминым — одним из главных иллюстраторов произведений Пушкина в XX веке.

К 220-летию Пушкина в Иркутске откроется выставка редких книг и иллюстраций к ним

В экспозиции также можно будет увидеть книги из редкого фонда музея «сказка о царе Салтане» 1913-го года, «Полтава» 1949-го и другие. В них творчество Пушкина просматривается через видение таких художников как Александр Бенуа, Владимир Фаворский, Валентина Серова и других мастеров.

Вход на открытие 6 июня в 16.00 свободный. Работать выставка будет в течение месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU