2019-06-06T04:26:55+03:00
Общество

Горит лес в Тайшетском районе, в семи километрах от станции Черманчет в Иркутской области

5 июня появились три новых лесных пожара
Мария КНЯЗЕВА
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Горит лес в Тайшетском районе, в семи километрах от станции Черманчет в Иркутской областиГорит лес в Тайшетском районе, в семи километрах от станции Черманчет в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжается борьба с огнем в лесах. Ни дня не проходит чтобы не появилось новых очагов возгораний. Так, 5 июня были обнаружены новые пожары. Один из них — в Тайшетском районе - удалось потушить вчера, его площадь была 16 га.

- Еще один – в Усольском районе – локализован на площади один гектар, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

На утро 6 июня действующим остался пожар на площади 24 га в Тайшетском районе. Пламя горит в семи километрах от станции Черманчет. По сообщению властей региона, это возгорание перешлю на территорию области из Красноярского края. В Приангарье сохраняется особый противопожарный режим. Ситуация с пожарами в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, может ухудшиться в связи с грозами.

- В эти из-за высокого уровня пожарной опасности закроют для посещения леса в Бодайбинском, Чунском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском и Аларском районах, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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