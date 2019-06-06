Пробка на подъезде к Глазковскому мосту в Иркутске: всему виной два ДТП
Добраться до работы и учебы и просто по делам утром 6 июня оказалось проблематично жителям м-на Синюшина гора и Ленинсокого района. На дорогах, прилегающих к Глазковскому мосту образовалась многокилометровая пробка. По улице Маяковского транспорт едет со скоротсью 3 км/ч.
По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в этой части города произошло два ДТП. Одно на улице Боткино, второе - в районе пересечения улицы Маяковского с Профсоюзной.
В итоге и на улицах Челнокова, Гоголя, Джамбула скорость движения машин 3-7 км/ч.
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ИСТОЧНИК KP.RU