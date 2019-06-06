2019-06-06T04:43:37+03:00
Общество

Пробка на подъезде к Глазковскому мосту в Иркутске: всему виной два ДТП

Транспорт едет со скоростью 3-5 км/ч
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пробка на подъезде к Глазковскому мосту в Иркутске: всему виной два ДТП. Фото: Яндекс.ПробкиПробка на подъезде к Глазковскому мосту в Иркутске: всему виной два ДТП. Фото: Яндекс.Пробки
Изменить размер текста:

Добраться до работы и учебы и просто по делам утром 6 июня оказалось проблематично жителям м-на Синюшина гора и Ленинсокого района. На дорогах, прилегающих к Глазковскому мосту образовалась многокилометровая пробка. По улице Маяковского транспорт едет со скоротсью 3 км/ч.

По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в этой части города произошло два ДТП. Одно на улице Боткино, второе - в районе пересечения улицы Маяковского с Профсоюзной.

В итоге и на улицах Челнокова, Гоголя, Джамбула скорость движения машин 3-7 км/ч.

Читайте также:

В Иркутске полицейские задержали подростков, которые угнали и перекрасили автомобиль

Владелец машины в это время был в другом городе

Ограничение движение транспорта по улице Костычева продлили в Иркутске

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в Ангарске: из девятиэтажного дома спасли 19 человек
Годовалая девочка в Иркутской области отравилась наркотиком, который она нашла в отцовской сумке
Более 200 дворов благоустроят в Иркутске
На Петербургском форуме губернатор Иркутской области встретится с министром науки и высшего образования РФ
Выставка работ Зураба Церетели откроется в Иркутске 7 июня
Горит лес в Тайшетском районе, в семи километрах от станции Черманчет в Иркутской области
К 220-летию Пушкина в Иркутске откроется выставка редких книг и иллюстраций к ним
UB Open 2019 Hazama Cup: иркутянин завоевал две медали на международном турнире по карате в Монголии
Землетрясение на Байкале 5 июня: толчки были силой 3 балла
Пенсионерка из Братска хотела продать гараж и попалась на удочку аферистов
В Иркутске полицейские задержали подростков, которые угнали и перекрасили автомобиль
Ограничение движение транспорта по улице Костычева продлили в Иркутске
Гребли деньги в центре города: два подпольных игровых салона накрыли в Иркутске
"Если сложить высоту вершин, получится Эверест" - иркутянин за три дня поднялся на 8630 метров
Перепутала педали: в Усть-Илимске автолюбительница на «Хонде» сбила 13-летнюю девочку на «зебре»
Ищут больше месяца: 45-летняя женщина бесследно исчезла в поселке Маркова
Природный фонтан появился посреди степи в Бурятии
На Петербургском экономическом форуме Иркутская область подпишет ряд соглашений
Возведение фельдшерско-акушерских пунктов в некоторых районах Иркутской области затягивается
Отдал деньги, часы и смартфон: иркутский таксист «развел» клиента на 120 тысяч рублей, пообещав устроить его на работу
СК начал проверку после пожара, в котором погибли мать и сын в поселке Маркова
Делал закладки: в Иркутске наркоторговца приговорили к 6 годам колонии
Заглянул в посылки: начальник почтового вагона украл пять сотовых и видеокамеру в Иркутске