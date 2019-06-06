Более 200 дворов благоустроят в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:05 2019-06-06T07:05:40+03:00

44 из них – в Октябрьском округе

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Иркутск продолжает преображаться. Так за 2019 год в столице Приангарья планируют отремонтировать более 200 дворов. 44 из них – в Октябрьском округе.

- Во дворах полностью поменяют асфальт, обустроят тротуары и проведут освещение, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - В зависимости от пожеланий местных жителей установят детские и спортивные площадки, места для выгула собак, лавочки, урны.

Как уточнили в мэрии, в некоторых дворах по улице Байкальская и Сибирская работы по благоустройству уже начались.

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ИСТОЧНИК KP.RU