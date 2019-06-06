СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-06T07:31:54+03:00

Пожар в Ангарске: из девятиэтажного дома спасли 19 человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В пожарную охрану Ангарска поступил звонок, очевидцы рассказали, что горит балкон в одном из девятиэтажных домов в 11 микрорайоне. Еще до приезда спасателей, 15 человек успели покинуть свои квартиры, выбежав через подъезд. Однако внутри все еще оставались люди.

- Четырех жильцов вывели на улицу при помощи дыхательных аппаратов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По предварительной версии, ЧП случилось из-за непотушенной сигареты. В МЧС уточнили, что с начала года в Иркутской области из-за неосторожного обращения с огнем произошло 2470 пожаров, в результате которых погибли 50 человек, еще 55 получили различные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU