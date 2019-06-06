2019-06-06T12:16:18+03:00
Происшествия

Беспилотники сняли на видео горящие торфяники в Иркутской области

Дознаватели МЧС расследовали причины пожара под Большой Еланью и нашли новые очаги [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Беспилотники сняли на видео горящие торфяники в Иркутской области. Фото: скриншот видео.Беспилотники сняли на видео горящие торфяники в Иркутской области. Фото: скриншот видео.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области продолжает полыхать тайга, хоть и не так сильно, как в начале мая. Когда огонь подходил вплотную к сразу нескольким селам региона. А в Иркутском и Баяндаевском районах даже пришлось ввести режим ЧС. Расследованием тех событий занимается межведомственная комиссия, куда вошли сотрудники МВД, СК и МЧС.

Беспилотники ищут торфяные пожары в Иркутской области.ГУ МЧС по Иркутской области

Так дознаватели МЧС отправившиеся по следам природного пожара, который горел в 10 километрах от Большой Елани Усольского района нашли следы новых очагов.

- При помощи беспилотных аппаратов были найдены 12 подземных пожаров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Ими оказались локальные возгорания торфа.

Данные о них уже переданы местное лесничество, где и займутся тушением. С помощью беспилотников ищут пожары и в других местах. В ведомстве уточнили, что на особом контроле Иркутский, Ангарский, Качугский, Усольский и Тулунский районы. Именно на этих территориях полыхал торф за последние пять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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