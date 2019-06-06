Иркутским водителям напомнили о правилах движения на железнодорожных переездах

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-06T13:10:06+03:00

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Водителей, которые проезжали одну из самых оживленных городских магистралей – улицу Мира в Иркутске- II, ждал необычный сюрприз. Работники РЖД и инспекторы МЧС поджидали автомобилистов у железнодорожного переезда. Пока по нему проезжал очередной состав, инспекторы ГИБДД и представители РЖД подарили водителям памятные сувениры и памятки о правилах движения через переезды.

- Это место было выбрано не случайно, - рассказал ИА «Байкал Инфо» заместитель начальника дороги (по территориальному управлению) в Иркутском регионе Николай Бузько. – В этом году здесь уже произошло два столкновения автомобилей и составов РЖД, один из них со смертельным исходом.

По словам Николая Бузько, на ВСЖД действует 219 дорожных переездов, из которых 65 находятся под охраной. Только от станции Суховская до Большого Луга – 20 штук. Чаще всего причиной ДТП на переездах становится желание автомобилистов проскочить на красный сигнал светофора и вождение в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU