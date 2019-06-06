2019-06-06T14:00:21+03:00
Происшествия

Иркутянин поймал вора, который угнал его велосипед

Им оказался 37-летний житель Иркутска
Надежда ЖУПИКОВА
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Иркутянин поймал вора, который угнал его велосипед.Иркутянин поймал вора, который угнал его велосипед.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Иркутске поймали очередного велосипедного вора. Местный житель увидел, как прямо посреди улицы неизвестный мужчина едет по улице на велосипеде его приятеля. Пока товарищи разбирались с тем, как им найти «двухколесного коня», проблема решилась сама собой.

- Им на встречу шел пешком тот самый угонщик, друзья вызвали полицейских и передали его прибывшему наряду, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Им оказался 37-летний местный житель.

На допросе преступник рассказал, что сломал противоугонный трос железным прутом, а затем спрятал велосипед, чтобы затем его продать.

В МВД уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Полицейские уточнили, что теперь иркутянина проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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