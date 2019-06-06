2019-06-06T14:50:19+03:00
Общество

Нашли живым: завершились поиски пропавшего 20-летнего иркутянина

Александр Бирюков благополучно вернулся домой
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Нашли живым: завершились поиски пропавшего 20-летнего иркутянина. Фото: Лиза Алерт - Байкал.Нашли живым: завершились поиски пропавшего 20-летнего иркутянина. Фото: Лиза Алерт - Байкал.
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В Иркутске полицейские и волонтеры завершили поиски 20-летнего Александра Бирюкова. О его пропаже стало известно 13 мая.

- Найден, жив, - сообщили в соцсетях представители поискового отряда «Лиза Алерт» - Байкал.

Также в Приангарье продолжают искать 45-летнююжительницу рабочего поселка Маркова под Иркутском. Напомним, что об исчезновении Татьяны Пучковой стало известно 2 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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