2019-06-07T03:34:37+03:00
Спорт

Ангарская скалолазка Валерия Веретенина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях

Соревнования проходят в Перми
Мария КНЯЗЕВА
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Ангарская скалолазка Валерия Веретенина завоевала бронзу на всероссийских соревнованияхАнгарская скалолазка Валерия Веретенина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях
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В Перми сегодня, 8 июня, последний день всероссийских соревнований по скалолазанию. Уже известно, что ангарчанка Валерия Веретенина, представляющая Иркутскую область, вернется с медалью. Девушка завоевала бронзу в дисциплине «боулдеринг».

- Золотую медаль в этой возрастной категории, среди девушек 14-15 лет, выиграла Виктория Смирнова из Москвы, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Серебро завоевала Марина Кушанина из Челябинской области.

Останавливаться на достигнутом Валерия не собирается, тем более, что побеждать она способна. Это она доказала еще в феврале, став первой на на первенстве Сибирского федерального округа по скалолазанию в этой же дисциплине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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