Ангарская скалолазка Валерия Веретенина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях
В Перми сегодня, 8 июня, последний день всероссийских соревнований по скалолазанию. Уже известно, что ангарчанка Валерия Веретенина, представляющая Иркутскую область, вернется с медалью. Девушка завоевала бронзу в дисциплине «боулдеринг».
- Золотую медаль в этой возрастной категории, среди девушек 14-15 лет, выиграла Виктория Смирнова из Москвы, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Серебро завоевала Марина Кушанина из Челябинской области.
Останавливаться на достигнутом Валерия не собирается, тем более, что побеждать она способна. Это она доказала еще в феврале, став первой на на первенстве Сибирского федерального округа по скалолазанию в этой же дисциплине.
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ИСТОЧНИК KP.RU