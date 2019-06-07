2019-06-07T03:50:26+03:00
Общество

Срубить, нельзя оставить: в Иркутске около 3000 аварийных и сухих деревьев

Все их уберут этим летом, а на их место посадят новые
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Срубить, нельзя оставить: в Иркутске около 3000 аварийных и сухих деревьевСрубить, нельзя оставить: в Иркутске около 3000 аварийных и сухих деревьевФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Лето — горячий сезон для дендрологов и озеленителей. Именно в этот время года в городах проходят большое количество посадок саженцев. Так, в Иркутске в течение лета высадят более 3500 молодых деревьев и еще около 5000 тысяч саженцев высадят в рамках компенсационных посадок и экологических акций.

- В городе ведется планомерная работа по замене старых деревьев на новые, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Как отмечают специалисты, летом 2019-го в планах снос около 3000 аварийных и сухих деревьев на улицах города и в парках. Уберут только те насаждения, которые несут угрозу, например, при сильном ветре. Находят их по следующим признакам: сухие вершины, аварийный наклон более 30 градусов и дупла в стволе.

Кроме замены, ежегодно высаживают и деревья и на новых местах. Кстати, помните, в прошлом году на Карла Маркса высадили 176 саженцев. Из них не прижились только 28. Их в скором времени также заменят. А вот все 300 кустов на острове Конный удачно перезимовали и все радуют горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека погибли в ДТП на трассе Шелехов-Ангарск в Иркутском области
Ангарская скалолазка Валерия Веретенина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях
Проезд по улице Радищева закроют на полтора месяца в Иркутске
Разборки на кладбище: в Ангарске разыскивают мужчину, стрелявшего в смотрителя погоста
Защитник иркутского «Зенита» Александр Усов приглашен в сборную «Востока» на Кубок ПФЛ «Переправа»
Нашли живым: завершились поиски пропавшего 20-летнего иркутянина
Иркутянин поймал вора, который угнал его велосипед
В Братске впервые реализуют программу по ремонту дорог к социальным учреждениям
56 лет назад состоялся полет в космос Валентины Терешковой: 14 июня ищите в "КП" репринт газеты за 1963 год
Иркутским водителям напомнили о правилах движения на железнодорожных переездах
Движение транспорта по улицам Седова и Партизанской ограничат в Иркутске
Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды
Беспилотники сняли на видео горящие торфяники в Иркутской области
Расширение границ Прибайкальского нацпарка не должно нарушать права местных жителей
МЧС предупреждает: 7 июня в Иркутской области ожидается град, грозы и ливни
Угрожал ножом: разбойника, укравшего у 60-летней женщины телефон, поймали в Иркутске
Отключение горячей воды в Октябрьском и Правобережном округах в Иркутске 2019: ремонтные работы продлили на два дня
Пожар в Ангарске: из девятиэтажного дома спасли 19 человек
Годовалая девочка в Иркутской области отравилась наркотиком, который она нашла в отцовской сумке
Более 200 дворов благоустроят в Иркутске
На Петербургском форуме губернатор Иркутской области встретится с министром науки и высшего образования РФ