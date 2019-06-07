Срубить, нельзя оставить: в Иркутске около 3000 аварийных и сухих деревьев

СЕГОДНЯ 03:50 2019-06-07T03:50:26+03:00

Все их уберут этим летом, а на их место посадят новые

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Лето — горячий сезон для дендрологов и озеленителей. Именно в этот время года в городах проходят большое количество посадок саженцев. Так, в Иркутске в течение лета высадят более 3500 молодых деревьев и еще около 5000 тысяч саженцев высадят в рамках компенсационных посадок и экологических акций.

- В городе ведется планомерная работа по замене старых деревьев на новые, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Как отмечают специалисты, летом 2019-го в планах снос около 3000 аварийных и сухих деревьев на улицах города и в парках. Уберут только те насаждения, которые несут угрозу, например, при сильном ветре. Находят их по следующим признакам: сухие вершины, аварийный наклон более 30 градусов и дупла в стволе.

Кроме замены, ежегодно высаживают и деревья и на новых местах. Кстати, помните, в прошлом году на Карла Маркса высадили 176 саженцев. Из них не прижились только 28. Их в скором времени также заменят. А вот все 300 кустов на острове Конный удачно перезимовали и все радуют горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU