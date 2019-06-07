Продавал несуществующие квартиры: иркутянина осудили на 4 года за мошенничество в особо крупном размере

СЕГОДНЯ 06:22 2019-06-07T06:22:18+03:00

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6-го июня в Октябрьском суде города Иркутска завершилось разбирательство по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался иркутянин, который решился на аферу из-за того, что ему не хватило денег на строительство своего дома. Чтобы заработать, он объявил, что в этом доме открыта продажа квартир. Через некоторое время мошеннику стали звонить потенциальные покупатели, с которых он охотно брал деньги за несуществующую жилплощадь. Однако продать много квартир он не успел, так как обманутые покупатели подали на него заявление в полицию, и афериста быстро нашли.

- Мошенник до сих пор не выплатил ущерб тем, кто пострадал от его действий, - сообщили в пресс-службе Октябрьского суда города Иркутска.

За то, что мошенник решил нечестно заработать на людях, желающих обзавестись собственными квадратными метрами, он получил наказание в виде 4-х лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU