2019-06-07T06:34:36+03:00
Общество

Ушел из дома и не вернулся: в Мегете пропал 50-летний мужчина

Олег Чистяков исчез 25 мая
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ушел из дома и не вернулся: в Мегете пропал 50-летний мужчина. Фото:«Лиза-Алерт»-Байкал.Ушел из дома и не вернулся: в Мегете пропал 50-летний мужчина. Фото:«Лиза-Алерт»-Байкал.
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В Мегете полицейские и волонтеры продолжают поиски пропавшего без вести Олега Чистякова. 50-летний мужчина ушел из дома 25 мая и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

В поисковом отряде «Лиза-Алерт»-Байкал сообщили приметы исчезнувшего жителя Мегета: рост 185 см, худой, светло-русые волосы, голубые глаза. Олег Чистяков был одет в черную вязаную шапку, черный пуховик, серые брюки и синюю водолазку.

Волонтеры не исключают, что пропавший мужчина может находиться и в других городах Приангарья. Всех, кто что-либо знает о местонахождении или видел Олега Чистякова, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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