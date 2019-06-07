Ушел из дома и не вернулся: в Мегете пропал 50-летний мужчина
В Мегете полицейские и волонтеры продолжают поиски пропавшего без вести Олега Чистякова. 50-летний мужчина ушел из дома 25 мая и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
В поисковом отряде «Лиза-Алерт»-Байкал сообщили приметы исчезнувшего жителя Мегета: рост 185 см, худой, светло-русые волосы, голубые глаза. Олег Чистяков был одет в черную вязаную шапку, черный пуховик, серые брюки и синюю водолазку.
Волонтеры не исключают, что пропавший мужчина может находиться и в других городах Приангарья. Всех, кто что-либо знает о местонахождении или видел Олега Чистякова, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU