СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-07T07:57:12+03:00

За ночь похитили три машины: угонщиками автомобилей в микрорайоне Топкинский в Иркутске, оказались пятеро юношей Фото: Евгения ГУСЕВА

Угонщикам по 19 и 17 лет

Изменить размер текста: A A

Иркутским полицейским удалось найти угонщиков, которые несколько дней назад похитили сразу три автомобиля, припаркованных в одном из дворов микрорайона Топкинский. Причем, угнали автомобили преступники, всего за одну ночь. Выяснилось, что к угонам причастен 19-летний юноша деревни Грановщина. А его подельником стал 17-летний житель села Московщина, а также и трое его сверстников.

Нашли сыщики и похищенные автомобили. Их угонщики бросили в лесу, при этом часть машин они успели разобрать, вероятно, рассчитывая сдать запчасти на разборку.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

– Кроме того, в отношении 19-летнего организатора возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студентов, которые угоняли автомобили, осудили в Иркутске (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU