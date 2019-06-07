2019-06-07T13:00:31+03:00
Происшествия

Отстань от моего мужика: в Бурятии мать отбила у дочери любовника, а та сожгла ей туалет

Мать в отместку подала на неё в суд и требует компенсацию в 45 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Гори-гори ясно: жительница поселка Восточный в Бурятии подожгла туалет своей матери, приревновав ее к своему парнюГори-гори ясно: жительница поселка Восточный в Бурятии подожгла туалет своей матери, приревновав ее к своему парнюФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На что только не пойдет ревнивая женщина, чтобы отомстить сопернице! Жительница поселка Восточный в Бурятии подошла к этому делу с огоньком, причем, в прямом смысле этого слова. Накануне майских праздников она узнала о том, что ее молодой человек ей изменяет. И с кем - с ее собственной матерью, которая ему самому в матери годится!

Ревнивая женщина решила отомстить старой разлучнице и придумала хитрый план. Она задумала максимально усложнить ей жизнь, уничтожив одно из самых важных помещений в любом доме - туалет. Рано утром 7-го мая женщина подкралась к дому своей матери, где та как раз встречалась с ее любимым. "Отстань от моего мужика!" - воскликнула ревнивица, и подожгла деревянный туалет на участке. Но все пошло совсем не по плану - огонь ярости перекинулся на другие постройки. Масштабы мести увеличивались очень быстро: сначала сгорел сам туалет, затем пламя уничтожило кладовую, а потом перекинулось на деревянный забор. К счастью, в пожаре не пострадал жилой дом, где прятались горе-любовники. В итоге пламя потушили, а ревнивицу задержали сотрудники полиции.

- Мать нарушительницы подала заявление в полицию и заявила, что та причинила ей материальный ущерб в размере 45 тысяч рублей, - заявили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятия.

Поджигательница уже признала свою вину и не отрицает, что совершила преступление из ревности. Теперь за попытку отомстить собственной матери ей грозит уголовное наказание по статье “умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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