Ищут больше года: 38-летний мужчина бесследно исчез в Тайшете
Полицейские и волонтеры продолжают поиски пропавшего без вести жителя Тайшета. Алексей Золотарев ушел на работу и не вернулся домой 3 июня 2018 года.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» - Байкал сообщили приметы 38-летнего мужчины: рост 180 см, русые волосы, голубые глаза, шрам над правой бровью.
Всех, кто знает о местонахождении Алексея, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU