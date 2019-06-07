2019-06-07T12:29:21+03:00
Общество

Ищут больше года: 38-летний мужчина бесследно исчез в Тайшете

Алексей Золотарев пропал 3 июня 2018 года
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ищут больше года: 38-летний мужчина бесследно исчез в Тайшете. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» - БайкалИщут больше года: 38-летний мужчина бесследно исчез в Тайшете. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» - Байкал
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Полицейские и волонтеры продолжают поиски пропавшего без вести жителя Тайшета. Алексей Золотарев ушел на работу и не вернулся домой 3 июня 2018 года.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» - Байкал сообщили приметы 38-летнего мужчины: рост 180 см, русые волосы, голубые глаза, шрам над правой бровью.

Всех, кто знает о местонахождении Алексея, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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