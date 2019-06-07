Житель Иркутска подделал медицинскую справку, чтобы устроиться на работу вахтовым методом

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-07T13:39:51+03:00

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На какие уловки только не идут соискатели, чтобы заполучить работу своей мечты! Недавно один из жителей Иркутска так хотел устроиться на работу вахтовым методом, что решился подделать медицинскую справку. Поскольку такие профессии часто являются вредными для здоровья, получить разрешение медиков на работу может далеко не каждый. Мужчина решил не рисковать и сразу заказал фиктивную справку, в которой говорилось, что он абсолютно здоров.

- Работодатель заподозрил соискателя в фальсификации документов и обратился в прокуратуру, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Специалисты провели проверку и подтвердили, что справка поддельная.

Сотрудники прокуратуры позвонили в медицинское учреждение, где мужчина якобы получил справку. Там им сообщили, что человек с такой фамилией к ним никогда не обращался. Более того, врачи, которые подписали это заключение, никогда у них не работали. Даже печати на медицинской справке не совпадали с теми штампами, которые ставят в этой клинике. Теперь мужчине грозит уголовное дело за подделку документов.

ИСТОЧНИК KP.RU