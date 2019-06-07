Сергей Сокол станет гостем радиопрограммы «Комсомольской правды», посвященной Петербургскому форуму
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области в эфире расскажет о потенциале региона
Сергей Сокол станет гостем радиопрограммы «Комсомольской правды», посвященной Петербургскому форуму
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Программа «Комсомольской правды» "Петербургский международный экономический форум 2019. Дневник форума" сегодня посвящена Иркутской области.
Председатель Законодательного Собрания региона Сергей Сокол выступит в радиоэфире на всю страну и расскажет о Приангарье, как регионе с большим потенциалом, и о том, как привлечь в Сибирь инвесторов.
Московское время выхода передачи в эфир - 14.47. В Иркутске (91,5 FM) и Братске (99,5 FM) Сергея Сокола можно будет послушать в 19.47. Также радио доступно на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.
Ведущая программы: Олеся Гарипова.
ИСТОЧНИК KP.RU