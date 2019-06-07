2019-06-07T14:30:48+03:00
Общество

Стадион «Труд» открыли после реконструкции в Братске

Мэр северной столицы региона подарил спортсменам корзину мячей
Дарья АМУРСКАЯ
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Стадион «Труд» открыли после реконструкции в Братске. Фото: пресс-служба администрации сайта.Стадион «Труд» открыли после реконструкции в Братске. Фото: пресс-служба администрации сайта.
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В Братске торжественно открыли обновленный стадион «Труд». Здесь появились современное искусственное поле, новое освещение, трибуна. На первый этап реконструкции было направлено 35 млн рублей.

- Работы проведены качественно и в срок, - сказал мэр Братска Сергей Серебренников. – Благодарю нашего ветерана и первостроителя Валерия Александровича Фомина. Это была его идея. Он ее активно продвигал, сам ездил в Иркутск, выбивал вместе с нами финансирование, контролировал подрядчиков. Поздравляю всех с открытием стадиона! Хороших стартов и побед на этом поле!

Глава города подарил юным футболистам большую корзину с новыми мячами и сообщил, что этим летом в рамках социального партнерства будет реализован второй этап реконструкции стадиона.

Воспитанники спортивной школы провели на новом поле показательную разминку. Высокие гости праздника поставили свои подписи на футбольном мяче, который занял достойное место среди кубков и наград юных мастеров братского футбола.

Церемония завершилась товарищеской встречей команд, сформированных из воспитанников спортшколы.

Стоит отметить, что стадион «Труд» — старейший в северной столице области. Он появился здесь в 1957 году благодаря строителям Братской ГЭС. На поле неоднократно выступала футбольная сборная СССР и гости из социалистических стран, играл легендарный Эдуард Стрельцов, в новое время оттачивал свое мастерство гордость Братска Федор Кудряшов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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