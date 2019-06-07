Хватай друзей, беги в музей: иркутян приглашают узнать об истории Прибайкалья

СЕГОДНЯ 14:54 2019-06-07T15:04:37+03:00

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Жители Иркутска! Если вы давно мечтали узнать неизведанные страницы истории нашего региона, но никак не могли выбрать время, то вот он, прекрасный шанс. И лучше всего сделать это с другом. Ведь 10 июня в Иркутском краеведческом музее пройдет акция, приуроченная Международному Дню друзей

- Посетители, которые приведут друга, могут приобрести один билет, второй им выдадут бесплатно, - цитирует «ИА Байкал-Инфо» пресс-службу Иркутского областного краеведческого музея.

Акция пройдет с 10.00 до 19.00 в отделе истории.

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ИСТОЧНИК KP.RU