2019-06-07T15:04:37+03:00
Общество

Хватай друзей, беги в музей: иркутян приглашают узнать об истории Прибайкалья

10 июня в Иркутском краеведческом музее пройдет акция посвященная Международному дню дружбы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Хватай друзей, беги в музей: иркутян приглашают узнать об истории ПрибайкальяХватай друзей, беги в музей: иркутян приглашают узнать об истории ПрибайкальяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жители Иркутска! Если вы давно мечтали узнать неизведанные страницы истории нашего региона, но никак не могли выбрать время, то вот он, прекрасный шанс. И лучше всего сделать это с другом. Ведь 10 июня в Иркутском краеведческом музее пройдет акция, приуроченная Международному Дню друзей

- Посетители, которые приведут друга, могут приобрести один билет, второй им выдадут бесплатно, - цитирует «ИА Байкал-Инфо» пресс-службу Иркутского областного краеведческого музея.

Акция пройдет с 10.00 до 19.00 в отделе истории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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