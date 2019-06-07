Московский «Спартак» продлил контракт с иркутским футболистом Андреем Ещенко

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-07T16:59:35+03:00

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Еще как минимум год проведет в московском «Спартаке» футболист из Иркутска Андрей Ещенко. Десятикратные чемпионы России продлили истекший контракт с Андреем еще на один сезон. Об этом официально сообщили в пресс-службе московского клуба.

Напомним, 35-летний Андрей Ещенко выступает за красно-белых с июня 2016 года. За это время он сыграл 76 матчей, в которых забил один мяч. В 2017 году в составе «Спартака» сибиряк стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Но и родной Иркутск Андрей Ещенко не забывает. После окончания каждого сезона, футболист проводит в нашем городе детский турнир «Большие звезды светят малым». Все участники получают от Андрея памятные подарки и футбольную экипировку. К слову финал турнира этого года прошел 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU