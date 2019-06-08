СЕГОДНЯ 06:31 2019-06-08T06:31:39+03:00

Крадут все, что плохо хранится: полиция Иркутской области предупреждает о том, что угоны транспорта летом совершают чаще. Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Изменить размер текста: A A

Летом хозяева автомототранспорта и просто велосипедов становятся намного беспечнее. Это подтверждает и криминальная статистика. Вот данные по одному только городу Братску за последние несколько дней, из которых становится ясно - угоняют то, что плохо хранится.

Угнали велосипед, оставленный возле дома, у работницы детсада. Вора вычислили, выяснилось, что 46-летний мужчина давно этим промышляет, 8 раз привлекался. И тут, видимо, не сдержался при виде легкой добычи

-Пенсионер из поселка Калтук Братского района под утро не нашёл припаркованные у забора своего дома «Жигули», - продолжают перечисление в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. -. О происшествии собственник заявил в полицию. Но ещё до приезда следственно-оперативной группы обнаружил своё имущество возле поселковой котельной. Предполагаемый угонщик - 18-летний местный житель.

Дальше - больше. 63-летний пенсионер из города Вихоревки сообщил, что увидел, как ночью молодой человек угнал из-под окон его квартиры иномарку. Машину нашли, 25-летнего подозреваемого задержали.

Все эти ЧП объединяет одно - владельцы оставляли транспорт без присмотра, не включив сигнализацию, не поставив в гараж. На велосипеде не было замка. Все это сделало транспорт легкой добычей для случайных угонщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU