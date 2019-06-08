СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-08T08:55:30+03:00

У животных свои «спа-салоны»: фотография байкальской медведицы, купающейся в «бассейне», победила на конкурсе. Фото: Заповедное Прибайкалье

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В Иркутске подвели итого конкурса «Фотоловушка — живая природа». На конкурс принимались фотографии и видео животных, сделанные в естественной среде обитания при помощи фотоловушек. На первом месте среди снимков оказался запечатленный момент из жизни двух медвежат с мамой-бурой медведицей, принимающей «ванну» в лесном «спа-салоне».

- «Бассейн» этот представляет собой очень старый природный солонец, хорошо известный всем лесным обитателям и активно ими посещаемый, - рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья». - С этого солонца мы получили и продолжаем получать еще множество интересных кадров, которые могут украсить собой еще не один конкурс и приоткрывают нам «окно» в природу.

Фото: Заповедное Прибайкалье

Обожают посещать «салон» еще и парнокопытные. У работников уже есть фотографии с оленями, косулями и другими животными.

ИСТОЧНИК KP.RU