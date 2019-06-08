2019-06-08T08:55:30+03:00
Дом. Семья

У животных свои «спа-салоны»: фотография байкальской медведицы, купающейся в «бассейне», победила на конкурсе

Кроме бурой красавицы туда приходят и парнокопытные
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
У животных свои «спа-салоны»: фотография байкальской медведицы, купающейся в «бассейне», победила на конкурсе. Фото: Заповедное ПрибайкальеУ животных свои «спа-салоны»: фотография байкальской медведицы, купающейся в «бассейне», победила на конкурсе. Фото: Заповедное Прибайкалье
Изменить размер текста:

В Иркутске подвели итого конкурса «Фотоловушка — живая природа». На конкурс принимались фотографии и видео животных, сделанные в естественной среде обитания при помощи фотоловушек. На первом месте среди снимков оказался запечатленный момент из жизни двух медвежат с мамой-бурой медведицей, принимающей «ванну» в лесном «спа-салоне».

- «Бассейн» этот представляет собой очень старый природный солонец, хорошо известный всем лесным обитателям и активно ими посещаемый, - рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья». - С этого солонца мы получили и продолжаем получать еще множество интересных кадров, которые могут украсить собой еще не один конкурс и приоткрывают нам «окно» в природу.

Фото: Заповедное Прибайкалье

Фото: Заповедное Прибайкалье

Обожают посещать «салон» еще и парнокопытные. У работников уже есть фотографии с оленями, косулями и другими животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крадут все, что плохо хранится: полиция Иркутской области предупреждает о том, что угоны транспорта летом совершают чаще
Московский «Спартак» продлил контракт с иркутским футболистом Андреем Ещенко
Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду заключили под стражу на 2 месяца
Хватай друзей, беги в музей: иркутян приглашают узнать об истории Прибайкалья
Министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили обвинение
Стадион «Труд» открыли после реконструкции в Братске
Сергей Сокол станет гостем радиопрограммы «Комсомольской правды», посвященной Петербургскому форуму
ТПП Восточной Сибири проводит серию бесплатных семинаров для предпринимателей в муниципалитетах Приангарья
Житель Иркутска подделал медицинскую справку, чтобы устроиться на работу вахтовым методом
Отстань от моего мужика: в Бурятии мать отбила у дочери любовника, а та сожгла ей туалет
Ищут больше года: 38-летний мужчина бесследно исчез в Тайшете
Сергей Левченко: Отходов БЦБК на берегу Байкала быть не должно
За ночь похитили три машины: угонщиками автомобилей в микрорайоне Топкинский в Иркутске, оказались пятеро парней
Двое лесорубов погибли при взрыве газового баллона в Иркутской области
Братчанку пригласили на передачу к Андрею Малахову
Ушел из дома и не вернулся: в Мегете пропал 50-летний мужчина
Продавал несуществующие квартиры: иркутянина осудили на 4 года за мошенничество в особо крупном размере
Из-за сухой грозы загорелся лес в Нижнеудинском районе Иркутской области
Самой древней лиственнице на байкальском острове Ольхон — 775 лет
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда доставлен в Иркутск для дачи показаний
Два человека погибли в ДТП на трассе Шелехов-Ангарск в Иркутской области
Срубить, нельзя оставить: в Иркутске около 3000 аварийных и сухих деревьев