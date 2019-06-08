2019-06-08T09:26:36+03:00
Общество

Долетел без происшествий: самолет, задержанный в Красноярске на час из-за сбоя электроники, прибыл в Иркутск

Борт успешно выполнил рейс
Мария КНЯЗЕВА
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Долетел без происшествий: самолет, задержанный в Красноярске на час из-за сбоя электроники, прибыл в ИркутскДолетел без происшествий: самолет, задержанный в Красноярске на час из-за сбоя электроники, прибыл в ИркутскФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня утром, 8 июня, самолет, выполнявший рейс из Красноярска в Иркутск, вылетел в столицу Приангарья на час позже из-за сбоя в работе электроники. Однако, после перезагрузки все системы заработали в штатном режиме и самолет отправился по маршруту.

- В Иркутске борт приземлился в 13.08, - сообщает онлайн-табло «Международного аэропорта Иркутска».

На данный момент, самолет летит обратно в Красноярск, откуда, по сообщению Международного аэропорта Красноярска, продолжит путь с плановыми остановками в Новосибирске и Сургуте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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