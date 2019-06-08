Кубок России по стрельбе из малокалиберной винтовки: второе место у иркутянина

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-08T09:49:47+03:00

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В спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора» в селе Игнатово в Московской области до 12 июня будут соревноваться лучшие стрелки страны. В одном месте собрались более 230 спортсменов из 41 субъекта РФ. Там проходит Кубок России по стрельбе из малокалиберной винтовки. Собрались И у спортсменов Иркутска уже есть новости: серебро завоевал Александр Соколов.

- Александр занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из положения лежа, - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - Золотую медаль в этом упражнении завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга Кирилл Григорьян. Бронза у Андрея Головкова из Москвы.

Напомним, Александр тренируется под руководством своего отца — заслуженного тренера России Виктора Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU