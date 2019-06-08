2019-06-08T10:05:43+03:00
Общество

По одному билету вдвоем можно будет пройти 10 июня в Краеведческий музей Иркутска

В отделе истории пройдет акция к Международному дню друга
Мария КНЯЗЕВА
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В отделе истории Иркутского краеведческого музея пройдет акция к Международному дню другаВ отделе истории Иркутского краеведческого музея пройдет акция к Международному дню другаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Один берешь, второй — бесплатно. Но только при условии, что пришел с другом. Отдел истории Иркутского краеведческого музея 10 июня проведет акцию к Международному дню друга.

- Предложение «Приведи друга – заплати за один билет вместо двух» будет действовать всего один день с 10.00 до 19.00, - сообщает пресс-служба музея.

В этот день в отделе истории будут работать следующие выставки: «История Прибайкалья с древнейших времен до начала ХХ века», «Иркутская область в ХХ веке. Страницы истории. 1900-2000 годы» и «Театральная палитра», посвященная Году театра в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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