2019-06-08T13:38:02+03:00
Общество

Почему приезжают в Новосибирск и Томск, а уезжают из Омска и Барнаула

Иркутск и Кемерово - в середине, сибиряки легко снимаются с мест и меняют город жительства
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Почему приезжают в Новосибирск и Томск, а уезжают из Омска и Барнаула?Почему приезжают в Новосибирск и Томск, а уезжают из Омска и Барнаула?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Это мы знаем очень хорошо. Мощный насос - столицы. Москва и Санкт-Петербург безразмерны, туда при первой возможности рвутся на ПМЖ молодые, мобильные и успешные. Не каждому из них удается сделать карьеру, не всех примут мегаполисы. Но выбор делается быстро. По итогам 2018 года Сибирь была "в минусе". Статистика отслеживает этот процесс постоянно и начало года радует - сибиряков, хотя и всего на 453 человека, стало больше. Откуда уезжают и куда приезжают?

-Прирост Сибири обеспечили четыре региона: Новосибирская (+3320 человек) и Томская (+941 человек) области, Красноярский край (+214 человек) и республика Алтай (+26 человек), подсчитал Новосибирскстат.

Из других областей и краев с разной интенсивностью, но уезжали. В лидерах по "поуехавшим" уже традиционно держатся Омская область (-1961 человек) и Алтайский край (-814 человек). Иркутскую область покинули 377, Кемеровскую -345, Туву -347.

В тех регионах, откуда чаще уезжают, меньше рождается детей. Видимо, их появление откладывают на потом, к моменту обустройства на новом месте, ведь уезжают как раз молодые. Так, в Омской области появился на свет за первые три месяца этого 4591 ребенок, это на 13,9% меньше, чем в начале прошлого года. Лидеры по числу малышей Красноярский край - 7443, Новосибирская область - 7219. В Иркутской области родилось 6968 крох, что немало по сравнению с соседями, население которых намного больше.

Ответить точно на вопрос, почему так происходит, нельзя. Хотя имеет значение притяжение крупных городов - как раз Новосибирска -для всей Сибири. Больше город - больше возможностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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