2019-06-08T14:25:16+03:00
Общество

Шесть дипломов не хотите? Руководитель одного из центров профобразования получила срок за коммерческий подкуп

Она выдала свидетельства о прохождении обучения сразу по нескольким рабочим профессиям
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Перед тем, как получить работу, будущий профессионал должен пройти качественную подготовку. Как эти рабочие.Перед тем, как получить работу, будущий профессионал должен пройти качественную подготовку. Как эти рабочие.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стоили шесть свидетельств о прохождении курсов и получении профессионального образования в принципе недорого - 31 тысячу рублей. Строго говоря, начальница центра профобразования, по сути, получила за каждую "корочку" примерно по 5 тысяч. А прошедший "обучение" - возможность устроиться на денежную, надо полагать, работу.

- Следствием и судом установлено, что в начале апреля текущего года она выдала мужчине документы о получении им 6 рабочих профессий без фактического обучения и без обязательной сдачи им итоговой аттестации - зачетов, экзаменов, практических работ, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. - За это получила незаконное денежное вознаграждение, в качестве коммерческого подкупа в размере 31000 рублей.

Кто-то пожмет плечами - подумаешь! А напрасно. Потому что совсем другой будет реакция, если за рулем такси или автобуса вдруг окажется водитель с купленными правами, если бригадир сантехников или электриков, или отделочников, проводящий ремонт у вас дома, окажется с таким фальшивым дипломом. Кто ответит за брак, а то и несчастный случай? По приговору суда руководитель центра профобразования получила три года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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