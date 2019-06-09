Лже-банкир снял 23,5 тысячи рублей со счета жительницы Усть-Кута

СЕГОДНЯ 07:56 2019-06-09T07:56:27+03:00

Женщине пришло смс, что ее счет якобы заблокирован, и она перезвонила мошеннику

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"Ваш счет заблокирован, финансовые операции по карте приостановлены", - такое сообщение на днях получила 39-летняя жительница города Усть-Кута. Конечно, женщина всполошилась, но позвонила не в банк, а на номер, с которого пришло сообщение.

- Здравствуйте, я сотрудник безопасности банка, - представился аферист. - С вашего счета кто-то пытался украсть деньги, поэтому мы его временно заблокировали.

- Да вы что! - ахнула сибирячка.

- Не беспокойтесь, деньги защищены, а доступ к финансовым операциям мы сейчас восстановим, - "успокоил" лже-банкир. - Просто продиктуйте мне все коды и пароли из сообщений, которые будут приходить на ваш телефон.

Устькутянка поверила, назвала аферисту все цифры из смс-ок, и его телефон моментально стал недоступен. Женщине пришло сообщение, что с ее счета списано 23,5 тысячи рублей. Она поняла, что отдала деньги мошенникам, и отправилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU