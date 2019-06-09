2019-06-09T09:29:31+03:00
Происшествия

Житель Бурятии с приятелем изнасиловал одноклассницу и снял на видео

Злоумышленников задержали, возбуждено уголовное дело
Любовь АРБАТСКАЯ
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Житель Бурятии с приятелем изнасиловал одноклассницу и снял это на видеоЖитель Бурятии с приятелем изнасиловал одноклассницу и снял это на видеоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Приехала навестить родителей, но попала в передрягу. 23-летняя девушка приехала из Улан-Удэ на небольшие каникулы к матери и отцу в одну из деревенек Кабанского района Бурятии. Вечером гуляла и неожиданно встретила своего одноклассника. Он был с другом.

- Давно не видались! - обрадовались старые знакомые. - Это надо отметить.

"Отмечали" встречу горячительными напитками, сначала на улице, потом в гараже. Пьяные парни под утро стали приставать к девушке. Она пыталась отбиться. Одноклассник ударил ее кулаком в голову, да так крепко, что она потеряла сознание. Девушку связали, на мотоцикле вывезли из деревни.

- Давай же, очнись, - злобно приговаривали молодые люди, окуная собутыльницу лицом в канаву с грязной водой.

А потом самое страшное. Они по очереди изнасиловали девушку, снимали все это на видео. Пригрозили: "Мол, скажешь полиции - всем покажем эти кадры!". Но их жертва, конечно же, вырвавшись от насильников, первым делом обратилась к стражам порядка.

- Злоумышленники задержаны, у них нашли телефоны с видео и фото, где запечатлено изнасилование, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия. - Было возбуждено уголовное дело. Оба признали свою вину, они находятся под стражей. Им уже предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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