МЧС: 10 июня в Иркутской области ожидается сильный ветер, дождь и гроза

СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-09T14:26:18+03:00

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Летняя погода, увы, переменчива. То долгожданная жара, то вдруг ливни и грозы. Сотрудники МЧС предупреждают: днем 10 июня в регионе начнется порывистый ветер скоростью до 15-20 м/с, грозы, сильные дожди. Северных районов это, скорее всего, не коснется. А вот иркутянам и жителям других городов на юге, западе и в центре региона, выходя утром на работу и учебу, лучше взять с собой зонты и теплые куртки. И быть аккуратнее.

- От сильного ветра укройтесь в подъездах, а не возле стен домов, так как с крыш может упасть шифер, - рекомендует пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Это же относится к автобусным остановкам, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Не оставляйте без присмотра детей.

В лесах региона сохранятся высокая и чрезвычайная пожароопасность. Так что в тайгу не стоит ходить. Тем более нельзя жечь костры и траву.

ИСТОЧНИК KP.RU