2019-06-09T11:10:06+03:00
Общество

С 25 июня ограничат проезд по улице Горная в центре Иркутска

Какие еще дороги автомобилистам придется объезжать в ближайшее время
Любовь АРБАТСКАЯ
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В Иркутске временно ограничивают проезд из-за ремонта дорог и теплосетей.В Иркутске временно ограничивают проезд из-за ремонта дорог и теплосетей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Лето - пора ремонтов дорог и теплосетей. Вот и сейчас в Иркутске полным ходом обновляют инженерные коммуникации и укладывают новый асфальт на дорогах. Из-за этого автомобилистам нужно быть особенно внимательными - многие улицы полностью или частично перекрывают.

Итак, с 25 июня по 15 июля ограничат движение в центре города, на улице Горной - от улицы Партизанской до Байкальской. Там вдоль проезжей части будут обустраивать новый тротуар.

- С 17 июня по 10 августа будет закрыта для движения автомобилей улица Пушкина - от улицы Касьянова до Кайской, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Это связано со строительными работами по реконструкции тепловых сетей.

Но и это еще не все. С 10 июня на два месяца частично ограничат проезд по улице Костычева от дома № 30/25 до улицы Варламова. До 20 июня ограничено движение возле дома № 5 по улице Блюхера.

Так что водителям нужно заранее подумать, как объехать "кирпичи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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