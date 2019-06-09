СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-09T12:27:51+03:00

"Не употреблять ни в коем случае": власти Бурятии обсудили ситуацию с оранжевой рекой. Фото: скриншот видео buryatia_online в Instagram.

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В правительстве Бурятии 9 июня прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Обсуждалась ситуация с загрязнением реки Модонкуль. Напомним, вода, цветом похожая на тыквенный суп, сильно встревожила жителей города Закаменск.

- Раньше вода была бирюзовой, голубоватой из-за того, что здесь всегда работал Джидинский комбинат, обогатительная фабрика, но такого мы еще не видели, - обсуждали местные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/713751" frameborder="0"></iframe> В Бурятии река Модонкуль окрасилась в аномальный оранжевый цвет.Видео: аккаунт buryatia_online в Instagram

- По информации главы Закаменского района Сергея Гонжитова, источник ржавой воды - законсервированная штольня «Западная» бывшего рудника «Холтосон» закрытого Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, - сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, результаты будут в ближайшее время. Но то, что эту воду нельзя пить - понятно и так. Жителям Закаменска рекомендуют брать воду в централизованной колонке, а из реки не набирать даже для хозяйственных и бытовых нужд. Специалисты продумают, как экстренно обезвредить шахтные воды.

ИСТОЧНИК KP.RU