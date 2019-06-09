В тепле и заботе: раненых сокола и сову спасают в Иркутском зоосаде
Новые жильцы в Иркутском зоосаде - сова Пустельга и сокол Чеглок. Красивые пернатые птицы, увы, уже не смогут жить в дикой природе. Они получили травмы, их подобрали и принесли в учреждение.
- Сокол прибыл к нам с травмой левого крыла, Пустельга потеряла левую лапку, - рассказывают сотрудники зоосада в соцсетях. - К сожалению, они уже не смогут полноценно летать, соответственно, и охотиться.
Пусть и в вольерах, но птичкам сейчас живется вполне комфортно. Ветеринар заботливо их осмотрел, назначил лечение.
Пернатым будет комфортно в вольерах. Фото: страница Иркутского зоосада в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU