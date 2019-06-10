СЕГОДНЯ 03:36 2019-06-10T03:36:06+03:00

Обучиться пластилиновой живописи можно в Иркутске в День России 12 июня. Фото: Музей истории Иркутска

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12 июня 2019 — День России отмечать будем уже совсем скоро и в связи с праздником среда на этой неделе — законный выходной. В Доме ремесел предлагают провести этот день с песнями и плясками, а еще вдобавок и познавательно.

- На площадке перед нашим музеем с 14.00 до 16.00 пройдет концерт детских творческих коллективов ЦДТ «Октябрьский», ГТК «Любимовка», - рассказали в пресс-службе Музея истории города Иркутска. - Также в это время будут работать интерактивные площадки.

Все желающие иркутяне смогут научиться пластилиновой живописи, изготовлению и росписи изделий из керамики, своими руками создать народную куклу и, конечно, поучаствовать в конкурсе.

Где пройдут основные праздничные события в День России 2019 — читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU