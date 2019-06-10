Жив: в Бурятии нашли второго члена экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку
Спасатели нашли второго члена экипажа самолета Ан-2, аварийно приземлившегося накануне в республике Бурятия. Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия, он жив, но не совсем здоров. У него сломана голень.
Напомним, что одного летчика нашли сразу. Он не пострадал. ЧП произошло в Тункинском районе республики. Борт вылетел в 15.00 на обработку леса от вредителей, а в 19.59 у воздушного судна сработал аварийный маяк.
Сейчас проводится проверка случившегося, а мужчин сегодня, 10 июня, заберут на вертолете. Сделать этого вчера не представлялось возможным, так как поиски второго члена экипажа закончились ночью.
ИСТОЧНИК KP.RU