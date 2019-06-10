2019-06-10T04:23:57+03:00
Общество

Жив: в Бурятии нашли второго члена экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку

ЧП произошло в республике 9 июня
Мария КНЯЗЕВА
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В Бурятии нашли второго члена экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадкуВ Бурятии нашли второго члена экипажа самолета Ан-2, совершившего аварийную посадкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Спасатели нашли второго члена экипажа самолета Ан-2, аварийно приземлившегося накануне в республике Бурятия. Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия, он жив, но не совсем здоров. У него сломана голень.

Напомним, что одного летчика нашли сразу. Он не пострадал. ЧП произошло в Тункинском районе республики. Борт вылетел в 15.00 на обработку леса от вредителей, а в 19.59 у воздушного судна сработал аварийный маяк.

Сейчас проводится проверка случившегося, а мужчин сегодня, 10 июня, заберут на вертолете. Сделать этого вчера не представлялось возможным, так как поиски второго члена экипажа закончились ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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