Помогли кинологи с собаками: крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:59 2019-06-10T05:06:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Грозит до 20 лет лишения свободы. В Иркутске полицейские при обыске арендуемой в столице Приангарья квартиры 32-летнего ангарчанина нашли крупную партию наркотических веществ на сумму более миллиона рублей.

- Помогли обнаружить место хранения наркотиков кинологи со служебно-розыскной собакой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - По имеющиеся информации, наркотики планировались к реализации на территории ночных клубов, карты которых подозреваемый хранил вместе с запрещенными веществами.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Сбыт наркотических средств в значительном размере». Ангарчанину грозит ближайшие 20 лет провести в колонии. Сейчас он находится под стражей. Ведется следствие. Полицейские ищут всех причастных к организации поставок.

ИСТОЧНИК KP.RU