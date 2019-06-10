Житель Саянска поджег автомобиль своего коллеги
Автомобиль Ниссан Х-Трейл загорелся прямо на парковке во дворе одного из жилых домов Саянска. Пожарным удалось быстро потушить японское авто, а прибывшие на место полицейские, опросив свидетелей, выяснили, что машину поджег неизвестный мужчина, который сразу сбежал с места преступления. Выйти на его след удалось по горячим следам.
Пироманом оказался 27-летний местный житель. Полицейским он объяснил, что поджег автомобиль своего 35-летнего коллеги из-за плохих отношений с ним.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Поджигателю грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU