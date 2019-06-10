Потерял сознание на глубине: дайвер погиб на Байкале

СЕГОДНЯ 07:32 2019-06-10T07:32:07+03:00

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Трагедией закончилось очередное погружение в Байкал для 32-летнего дайвера из Ангарска. Все произошло в бухте Сенной, в 50 метрах от берега. Погрузившись на глубину в 40 метров вместе с четырьмя напарниками, мужчина внезапно потерял сознание. Товарищи сразу подняли его на поверхность и на лодке транспортировали на берег. Там они вызвали спасателей и попробовали сами реанимировать приятеля.

- Прибывшие спасатели также пробовали привести мужчину в чувство, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Но спасти его не удалось.

Спасатели еще раз призывают дайверов быть предельно внимательными и проявлять максимальную ответственность во время погружения под воду. По статистике, в большинстве случаев причиной гибели становятся ошибки самого спортсмена. Поэтому погружаться под воду без подготовки и тренировок ни в коем случае не стоит. Это смертельно опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU