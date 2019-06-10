Как не надо "подкатывать" к девушке: смотрите юмористическую "короткометражку"
-Писать или не писать...Если не напишу, это сделает кто-то другой.
-Дулмуша...Дулма..Нет, может голосовое сообщение ей отправить?
Как "подкатить" к девушке, ну как. какой повод найти?!! Но вот, кажется, она отвечает. Что ей сказать?!!
Все это происходило точно так же и сто лет назад, и даже тысячу. Стоп! Тогда точно нельзя было набрать сообщение на смартфоне, отправить объекту страсти смайлик и голосовое сообщение.Хотя, что это изменило? Как что?!! Многое. Смотрим первую серию.
Гм... Как видите, уверенность в себе и хладнокровие нужны даже при наличии сотового телефона. Без них никуда. Вот зачем незадачливый поклонник ляпнул что-то про семенной картофель?Он- то здесь при чем? Хотя...Может быть, барышня, она же предмет воздыханий. Смотрим вторую серию.
Неизвестно, что сказал бы по поводу этих роликов Леонид Гайдай, признанный мастер комедийного жанра. Но по-моему. одобрил бы. Юмор, во всяком случае, добрый. А что известно об авторе? Не так много. Это Руслан Сантуев, выпускник Буддийского университета. Он создал свою страницу в Инстаграме и выкладывает там свои комедии на бурятском языке с переводом на русский. Будет ли эта комедия многосерийной? Увидим. А пока пожелаем удачи bambagar_show. Смотреть будем точно.
ИСТОЧНИК KP.RU