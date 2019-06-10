Новая достопримечательность Черемхово: скульптура влюбленных установлена возле ЗАГСа

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-10T11:19:03+03:00

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Мужчина с аккуратным букетом цветов, стоит на одном колене с обручальным кольцом перед юной особой. Девушка в романтичном платье, открывающем плечи, с пышной косой будто бы отвечает влюбленному нерешительной улыбкой. В целом, композиция навевает романтическое настроение - судя по всему, на это и рассчитывал скульптор.

-В семейном сквере, прилегающем к отделу ЗАГС, установлена новая скульптурная композиция. Сотрудники отдела верят, что этот сквер станет еще популярнее среди горожан, влюбленных и особенно новобрачных, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Теперь, молодоженов выходящих из ЗАГСа, будут встречать два стройных силуэта. Наверняка скульптура послужит оригинальной площадкой для фотосессий новобрачных, молодых семей и просто влюбленных пар. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU