СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-10T12:46:29+03:00

Ушел из дома и не вернулся: в Ангарске ищут 46-летнего мужчину. Фото: «Лиза Алерт» - Байкал.

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В Ангарске волонтеры и полицейские продолжают поиски без вести пропавшего местного жителя. 46-летний Игорь Симоненко ушел из дома 3 июня и с тех пор его родные ничего не знают о его судьбе.

Волонтеры «Лиза Алерт» - Байкал сообщили приметы пропавшего ангарчанина: рост 168 см, худой, темные короткие волосы, серо-голубые глаза. Игорь Симоненко был одет в темно-синюю кепку, темно-синюю куртку, оливковую футболку, голубые джинсы, темно-синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Игоря Симоненко, либо видел его, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU