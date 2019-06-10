МЧС предупреждает: 11 июня в Иркутской области ожидаются ливни, грозы и град

СЕГОДНЯ 13:03 2019-06-10T13:03:43+03:00

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Начало лета в Приангарье, мягко скажем, не задалось. За первую неделю июня жители Иркутской области уже повидали заморозки, снег и даже град. Вот и на 11 июня метеорологи дают неутешительный прогноз – местами по области ожидаются сильные дожди, грозы и град. Порывы западного, северо-западного ветра ночью будут достигать 15-20 метров в секунду. Днем до 22 м/с.

- С 11 по 13 июня из-за угрозы пожаров закроют вход в леса Катангского, Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Киренского, Жигаловского, Иркутского, Ангарского, Шелеховского и Ольхонского районов, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели напоминают, что из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, перебои и отключение электричества. Особенно внимательными в МЧС просят быть автомобилистов! На дорогах будет плохая видимость. Водителей просят отложить поездки. Но если все же сильный дождь застал за рулем, в ведомстве советуют медленно перестроиться в крайний правый ряд, на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, остановиться. Включите аварийку и переждите ливень, рекомендуют спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU