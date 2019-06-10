Иркутянин отсудил полмиллиона рублей за порчу автомобиля на штрафстоянке

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-10T13:30:27+03:00

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Автомобиль «DAEWOO ULTRA» достался жителю Иркутска в наследство от умершего отца. Правда, некоторое время машина проходила в качестве вещественного доказательства и находилась на штрафплощадке в Ангарске. Когда уголовное дело было закрыто, новый хозяин авто получил свидетельство о праве на наследство и отправился забирать машину. Но когда мужчина приехал на парковку, он увидел, что она почти полностью разобрана. Тогда он сделал экспертизу, и специалисты оценили стоимость восстановительного ремонта авто в 593 632 рубля.

Возмещать ущерб владельцу отказались, и он подал иск в суд, который решил, что ангарские полицейские не обеспечили сохранность машины.

- Иск иркутянина удовлетворен, - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска. – Теперь министерству внутренних дел России за счёт казны России предстоит выплатить в пользу истца 593 632 рублей ущерба и 9 400 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU