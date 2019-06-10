2019-06-10T14:07:55+03:00
Общество

До 10 тонн: грузовикам запретят въезд в поселок Горького в Иркутске

Дорожные знаки появятся на улице Олонской в Ленинском районе
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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До 10 тонн: грузовикам запретят въезд в поселок Горького в Иркутске.До 10 тонн: грузовикам запретят въезд в поселок Горького в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, водители грузовиков! В Ленинском районе Иркутска запретят въезд в поселок Горького для водителей автомобилей массой более 10 тонн.

- Запрет вступит в силу с 1 июля, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Соответствующие дорожные знаки появятся на улице Олонской со стороны города – перед путепроводом над водоемом, а со стороны садоводств – от перекрестка улицы Олонской и переулка Гладкова.

В мэрии уточнили, что такое решение было принято совместно с представителями ОГИБДД, чтобы сохранить местные дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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