Движение транспорта по улице Польских Повстанцев ограничат в Иркутске

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-10T15:05:14+03:00

Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях

Изменить размер текста: A A

Внимание, автомобилисты! В Правобережном округе Иркутска на 10 дней ограничат движение транспорта.

- С 11 по 21 июня на перекрестке улицы Польских Повстанцев и Декабрьских Событий частично ограничат движение транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут ремонтные работы на теплосетях.

Водители, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной маршрут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До 10 тонн: грузовикам запретят въезд в поселок Горького в Иркутске. Дорожные знаки появятся на улице Олонской в Ленинском районе. (подробности).

МЧС предупреждает: 11 июня в Иркутской области ожидаются ливни, грозы и град. Метеорологи прогнозируют порывы ветра до 22 метров в секунду. (подробности).

Российская студенческая весна 2020: финал пройдет в Иркутске и Ростове-на-Дону. Об этом сообщил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий. (подробности). В тепле и заботе: раненых сокола и сову спасают в Иркутском зоосаде. Пернатые уже не смогут жить в неволе, но и в вольере им будет комфортно. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU