2019-06-10T15:05:14+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Польских Повстанцев ограничат в Иркутске

Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение транспорта по улице Польских Повстанцев ограничат в Иркутске.Движение транспорта по улице Польских Повстанцев ограничат в Иркутске.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Внимание, автомобилисты! В Правобережном округе Иркутска на 10 дней ограничат движение транспорта.

- С 11 по 21 июня на перекрестке улицы Польских Повстанцев и Декабрьских Событий частично ограничат движение транспорта, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Там пройдут ремонтные работы на теплосетях.

Водители, будьте предусмотрительны! Заранее продумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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