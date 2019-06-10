2019-06-10T15:42:16+03:00
Общество

«Живой флаг» растянут на День России 2019 в Иркутске

Акция начнется с торжественного митинга у площади мемориала «Вечный огонь» в 13.00
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Живой флаг» растянут на День России 2019 в Иркутске.«Живой флаг» растянут на День России 2019 в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске продолжаются приготовления ко Дню России. Главные празднования начнутся с торжественного митинга у площади мемориала «Вечный огонь» в 13.00. После чего сотни волонтеров построятся в колонны и пронесут 50-метровое полотно российского триколора.

- Колонна прошествует от мемориала до площади у памятника Александру III, - цитирует «ИА Байкал-Инфо» пресс-службу администрацию Иркутска.

Также представители национально-культурных организаций в этнических костюмах представят свои «Пояса дружбы» , украшенные узорами и орнаментами.

А в 14.00 начнется концертная программа девятого фестиваля национальных культур. Кроме этого представители культурных центров проведут занятия по вышивке, каллиграфии и декоративному искусству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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